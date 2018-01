Cresce il mercato delle auto usate in Umbria: più passaggi di proprietà, ecco cosa cercano gli umbri

Sarà perchè in tasca ci sono pochi soldi oppure perchè ormai è un settore considerato affidabile, sta di fatto comunque che il mercato dell'auto usata in Umbria sta vivendo un momento importante e questo si traduce in più lavoro, più punti vendita. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, c'è stato un incremento delle vendite del +7,3%. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a € 11.355 - un dato inferiore alla media nazionale -, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,8 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità. Cosa ricercano gli acquirenti in Umbria? Si fa più attenzione all’aspetto “green”, anche se il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 16.075. Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Umbria nel 2017.

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2017, rispetto all’anno precedente, i passaggi di proprietà in Umbria sono infatti cresciuti del +7,3%, raggiungendo 48.820 atti. I passaggi di proprietà aumentano in entrambe le province. Al primo posto per numerosità troviamo Perugia con 36.546 atti (+7,6%), seguita da Terni con 12.274 (+6,3%). Stesso discorso se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni): a Perugia si registrano 663,6 passaggi ogni 10.000 abitanti mentre a Terni 634,3.

Ma cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Umbria? Sempre nel 2017, il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 11.355, un dato inferiore alla media nazionale pari a € 12.170. Per acquistare una vettura la provincia di Perugia risulta leggermente “più cara”, con un prezzo medio di € 11.550, mentre a Terni l’importo è di € 11.160.



Qual è l’età media delle vetture proposte nella regione? L’età media è di 7,8 anni, un segno evidente che sono tanti i consumatori che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per “sfizio” e voglia di cambiare. Cosa cercano gli acquirenti in Umbria? Aumenta l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del +41%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 16.075. Per quanto riguarda i modelli “green” più ricercati, ai primi posti troviamo le Toyota Yaris e Auris.