Trovare lavoro ai tempi del Covid, le offerte di maggio per Perugia e provincia: autisti, programmatori e supermercati

Nuove offerte di lavoro, tramite agenzia, per Perugia e provincia. Ben 4 posti da autista per trasporto merci e diversi ruoli richiesti dalla grande distribuzione. Ecco tutte le richieste dalle aziende che intendono assumere anche in questa difficile fase di emergenza sanitaria ed economica.

1) NEOLAUREATO/A INFORMATICA - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore ICT un/a NEOLAUREATO/A INFORMATICA. - REQUISITI: Laurea triennale e/o magistrale informatica, Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione, Capacità a lavorare in team, Capacità di problem-solving

2) Addetto segnaletica stradale -Hai esperienza nell' attività di posa, rimozione e mantenimento della segnaletica stradale? Hai utilizzato macchine traccialinee? Ti reputi una persona seria e professionale? Stiamo ricercando proprio te! candidati subito all'offerta di lavoro. Sede di lavoro Foligno.

3) ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un/a ADDETTO/A AL BANCO GASTRONOMIA. - REQUISITI: Esperienza minima nella mansione. Sede di lavoro: Perugia.

4) PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda cliente operante nel settore ICT un/a PROGRAMMATORE JAVA JUNIOR. - REQUISITI: Esperienza minima nell’utilizzo delle tecnologie Java EE, Spring Framework, SQL (preferibilmente PostgreSQL) e MyBatis, Groovy, Capacità a lavorare in team Capacità di problem-solving

REQUISITI PREFERENZIALI: Conoscenza di Javascript/JQuery e dei più diffusi framework per lo sviluppo frontend/backend web.“

5) ADDETTO BANCO MACELLERIA - PER IMPORTANTE CATENA DELLA GDO SIAMO ALLA RICERCA DI UN ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 6 MESI. Sede di lavoro: Perugia

6) ADDETTO BANCO TAGLIO - PER IMPORTANTE CATENA DELLA GDO SIAMO ALLA RICERCA DI UN ADDETTO/A AL BANCO TAGLIO CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI ALMENO 6 MESI.

SI RICHIEDE POSSESSO DELL'ATTESTATO HACCP E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE FESTIVI. Sede di lavoro: Perugia.

7) AUTISTI PATENTE C - CQC - Nexus Forlì ricerca per azienda di servizi con sede a Foligno n.4 AUTISTI PATENTE C - CQC. Le risorse si occuperanno di consegne e ritiro merce con mezzi aziendali su territorio regionale. Requisiti richiesti: Esperienza pregressa nella mansione; In possesso di patente C - CQC; Disponibilità immediata. Orario: 36 h settimanali, dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro: Foligno (PG).

8) Agente di Commercio - Per azienda cliente di Foligno stiamo selezionando un/a Agente di Commercio per vendita utensileria da taglio. La figura avrà l'obiettivo di sviluppare la base clienti dell'azienda, rivolgendosi prevalentemente ad officine ed industrie meccaniche di varia grandezza. Sarà prevista una formazione iniziale ad hoc ed un primo periodo di affiancamento. Preferibile diploma perito meccanico o esperienza pregressa nel settore.“

