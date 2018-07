Umbria Mobilità Spa, i lavoratori pronti a scendere in piazza: 14esima e futuro molto incerti

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia dei sindacati umbri dei trasporti che sono pronti a scendere sul piede di guerra per la mancanza della quattordicesima e l'incertezza sul futuro passaggio a Rete Ferroviaria Italiana che gestirà l'ex Fcu quando tornerà attiva dopo i lavori in corso.

di Marco Bizzarri (Filt-Cgil)

Gianluca Giorgi (Fit-Cisl)

Stefano Cecchetti (Uiltrasporti)

Paolo Bonino (Faisa-Cisal)



Ed ecco che purtroppo le paure espresse dalle nostre segreterie regionali, relativamente alla condizione dei Lavoratori di Umbria Mobilità spa, si sono puntualmente concretizzate. In data odierna, infatti, l’azienda ha comunicato ai lavoratori che non riuscirà ad erogare entro i tempi previsti la quattordicesima mensilità. Dunque, non solo si lasciano i lavoratori nel dubbio rispetto al loro futuro, ma si ritarda di nuovo l’erogazione delle quattordicesime contribuendo ad avvelenare un clima già teso.

A noi rimane solo l’amara consolazione di aver previsto tale condizione già qualche tempo fa, e mentre l’azienda RFI risulta ancora latitante e decisa a fare tutto senza interpellare sindacato e lavoratori, ecco che le tante sbandierate garanzie economiche sulla tenuta delle condizioni salariali vengono meno. Per quanto ci riguarda la misura è colma e siamo ormai pronti a manifestare sotto i palazzi delle istituzioni, per far sì che le nostre ragioni vengano ascoltate. Attendiamo ancora di essere ricevuti da RFI e ci aspettiamo una forte mediazione della politica regionale affinché tale soggetto si palesi e le quattordicesime vengano pagate nei tempi dovuti.