Micro credito in salsa umbra. Un fondo di 25mila euro, senza garazie, a piccole coop e start up

Un fondo da 25mila euro da restituire in sette anni senza la richiesta di nessuna garanzia a carico dell'impresa o dei singoli soci. E' questa l'oppurtinità offerta da Banca Etica e Legacoop alle start up e piccole cooperative attive da meno di 5 anni. Obiettivo: attraverso il micro-credito sostenere lo sviluppo della cooperazione in Umbria. Saranno finanziabili l'acquisto di beni o servizi strumentali all'attività, retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori e formazione. L'unica garanzia richiesta è una buona idea. Per avere maggiori informazioni basta rivolgersi - sia cooperative o start up di qualsiasi tipo - a Banca Etica o Lega Coop.

“Banca Etica - ha spiegato Leonardo Stella, direttore della filiale di Perugia - orienta la sua intera attività creditizia all'utilità sociale. Il micro-credito ha per noi una forte significatività perché riesce a dare sostegno a progetti che altrimenti non troverebbero risorse e quindi a creare posti di lavoro”

“Le imprese possono contattare sia su Legacoop Umbria che Banca Etica, - ha confermato Andrea Bernardoni - Legacoop Umbria garantirà gratuitamente a tutte le imprese interessate (non solo alle cooperative associate) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, propedeutici e obbligatori per l’accesso“.