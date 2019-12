Umbria, patto AeroSeatek-Giant aviation: milioni di euro e 120 nuovi posti di lavoro

Milioni di euro e nuovi posti di lavoro. Joint venture tra l’azienda ternana AeroSeatek srl del gruppo Maestrale, start up innovativa che sviluppa e realizza sedili tecnologicamente all’avanguardia per aeromobili, e la Giant aviation investment Ltd di Tianjin, fondo d’investimento cinese che fa parte della Giant rock holding Ltd ed è specializzato nel settore aeronautico.

L’accordo prevede un investimento iniziale di 10 milioni di euro per la produzione di sedili aeronautici moderni e di design, realizzati con materiale all’avanguardia che riduce il peso delle poltroncine e ne facilita la manutenzione. L’intera operazione dovrebbe portare alla creazione, nei prossimi quattro anni, di circa 120 posti di lavoro a Terni, personale altamente specializzato nel settore aeronautico. Dietro l’accordo c’è stato un lavoro di mediazione di Gepafin, società finanziaria regionale partecipata da Sviluppumbria e da undici banche che operano nel territorio, che supporta imprese e privati nel reperimento di risorse finanziarie.