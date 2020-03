Coronavirus e Sussidi | La Guida Inps per ottenere pin e fare la richiesta veloce per i 600 euro

Dall'Inps è arrivata una prima guida per ricevere i diversi sostegni economici per lavoratori autonomi - a partire dai 600 euro una tantum - previsti dai vari decreti del Governo Conte. La procedura è rigorosamente telematica ed è stata semplificata per evitare lungaggini burocratici. Fondamentale è il pin Inps per accedere alle prestazioni nei tempi e modi che saranno comunicati - monitorare sempre il sito ufficiale - dall'ente erogatore.

Come richiederlo e cosa fare se…

Chi non ha il PIN Inps potrà richiederlo in uno dei seguenti modi:

1. www.inps.it > Servizio “Richiesta PIN on line” (scrivere nella barra di ricerca “richiesta pin”) - 2. Contact Center (803 164 da fisso; 06 164 164 da cellulare)

Riceverà i primi 8 caratteri via SMS o e-mail e i secondi 8 caratteri per posta, al domicilio indicato.

Per inoltrare le domande di prestazione legate all’emergenza COVID-19 sono sufficienti i primi 8 caratteri: per indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali - indennità lavoratori del settore agricolo - indennità lavoratori dello spettacolo - bonus per i servizi di baby-sitting

Esclusivamente per il “bonus per i servizi di baby-sitting”, se la domanda è stata inoltrata utilizzando solo i primi 8 caratteri è necessario entrare in possesso anche dei secondi 8, per consentire la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus.

Cosa fare se….

1. Mi è arrivata solo la prima parte del PIN Per la richiesta delle prestazioni legate all’emergenza COVID-19 è sufficiente la prima parte del PIN.

2. Il sito Inps mi segnala un errore di anagrafica Attendere di essere richiamati dal Contact Center, che rileva l’anomalia. Nel caso non si fosse richiamati entro 12 ore, chiamare il Contact Center.

L'Inps ha ribadito che le indennità legate all’emergenza COVID-19 non riguardano i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza.