In Umbria il primo ricicla point: consegni bottiglie, flaconi e lattine e ricevi uno sconto per lo shopping

Apre il primo “Riciclia Point” in Umbria. L’ecocompattatore che rilascia buoni sconto per fare la spesa in cambio di bottiglie in plastica, flaconi e lattine, sarà inaugurato sabato 17 marzo alle 16 al centro commerciale PiazzaUmbra a Trevi. La macchina “mangia-bottiglie” permetterà di risparmiare sugli acquisti al Supermercato Ipersimply: con 20 pezzi conferiti infatti si avrà diritto ad uno sconto di 1 euro su una spesa minima di 40 euro.

COME FUNZIONA. Ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, eccetera) e lattine in alluminio (delle bibite), l’ecocompattatore rilascia uno scontrino sul quale sono indicati i Punti Ambiente validi come buono sconto per fare la spesa. E’ anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come “contatore personale” per memorizzare e accumulare i Punti Ambiente e stampare lo scontrino in un secondo momento, risparmiando carta. Attenzione: non devono essere conferiti: bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali), tetrapak, contenitori in plastica per la conservazione degli alimenti.

I VANTAGGI: L’iniziativa, volta alla diffusione di una cultura del riciclo, porta vantaggi a tutta la comunità: alle famiglie che risparmiano sulla spesa, agli Enti Pubblici che possono aumentare le percentuali di raccolta differenziata, e alle attività commerciali del territorio che fidelizzano i clienti. Riciclia, è l’unica azienda del settore ad essere stata riconosciuta partner da Legambiente. La tecnologia Riciclia è completamente made in Italy,



COMUNE DI TREVI. “In linea con la filosofia della certificazione Emas - spiega il sindaco di Trevi, Bernardino Sperandio - Trevi è da sempre impegnata in azioni d’innovazione per la tutela dell'ambiente, e dopo i contributi a chi smaltisce amianto e il premio ricevuto per la campagna contro il degrado urbano ora arriva il riciclo incentivante. Un progetto dall'importante funzione educativa fortemente voluto dall'Amministrazione comunale. L’obiettivo è di coinvolgere i cittadini a compiere un’azione utile alla salvaguardia dell'ambiente, rendendoli protagonisti consapevoli di un ciclo virtuoso basato sul riciclo dei rifiuti”.

REGIONE UMBRIA. “L’uso efficiente delle risorse è l’obiettivo necessario per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che supera il modello Usa e Getta a favore dell’Usa e Riusa. Recuperare e riutilizzare i materiali significa limitare l’uso di materie prime, sempre più scarse e preziose, attuando sistemi di economia circolare – dice l’assessore regionale all’Ambiente, Fernanda Cecchini - Limitare la produzione dei rifiuti, favorire la loro corretta separazione e riutilizzare i materiali recuperabili: sono azioni cardine per la corretta gestione dei rifiuti coerentemente con le politiche ambientali europee, nazionali e regionali. L’ecocompattatore - conclude l’assessore - è una buona pratica che v alorizza l’impegno dei cittadini, il recupero dei materiali, e l’utilizzo delle materie prime seconde, ossia quelle riciclate”.

CENTRO COMMERCIALE PIAZZAUMBRA. “Il 2018 è l’anno che vede consolidare gli obiettivi europei per il recupero e il riciclo dei rifiuti con la richiesta di un impegno maggiore – spiega la direttrice del centro commerciale Piazza Umbra, Alessandra Torretta - Il futuro si gioca su una nuova economia capace di reinventarsi attraverso modelli circolari basati su una pluralità di vantaggi e sulla coesistenza di tecnologia, profitto e benessere ambientale. Il Centro Commerciale PiazzaUmbra e il supermercato Ipersimply sono pronte a recepire questo cambiamento - conclude Torretta - ed è per questo che hanno deciso di promuovere l’installazione, nell’area esterna del centro, di ecocompattatori per il recupero della plastica basati su un sistema premiante per tutti i cittadini che insieme a noi credono in un futuro più green”.

LEGAMBIENTE UMBRIA. “Questi apparecchi costituiscono un modo per introdurre una premialità economica alla raccolta differenziata e al riciclo, secondo i principi europei e seguendo la logica che è propria anche della tariffa puntuale – commenta il vicepresidente di Legambiente Umbria, Maurizio Zara – Ora anche a Trevi sarà possibile attuale questa piccola ma importante azione virtuosa di recupero e riciclo, e ciò ci fa particolarmente piacere anche perché prosegue un percorso che Legambiente Umbria ha premiato lo scorso anno inserendo il Comune di Trevi tra i Comuni Ricicloni dell’Umbria – conclude Zara – e perché mostra un’utile buona pratica anche per gli altri Comuni che vogliono incominciare o potenziare il loro percorso verso la sostenibilità”.