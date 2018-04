Umbria, GoSource Italy: c'è il certificato della bonifica, via alle assunzioni del personale

C'è il certificato, via all'assunzione di personale e alla produzione. Grazie alla collaborazione e al supporto di Regione Umbria, Provincia di Terni, Arpa Umbria e SGL Carbon è stata portata a compimento l’operazione di bonifica del sito della GoSource Italy. Percorso che si è concluso recentemente con esito positivo da parte delle istituzioni preposte alla verifica che hanno formalmente rilasciato il certificato di avvenuta bonifica.

“Si tratta di un passaggio fondamentale - sottolinea Luca Stinchelli, amministratore delegato di GoSource Italy – che ci avvicina rapidamente al riavvio dell’attività produttiva. Adesso GoSource Italy è, a tutti gli effetti, pronta ad avviare l’assunzione del personale e a ripartire con la produzione di elettrodi in grafite per i forni elettrici di acciaierie”.