Nomine & Poltrone, la finanziaria regionale Gepafin sarà guidata da Campagna. Tesei taglia i compensi

Dopo la nomina dell'importante Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - nuovo presidente Cristina Caolaiacovo - altro nomina pesante, a distanza di poche ore, è stata fatta dai soci della Gepafin, la finanziaria regionale a capitale pubblico, fondamentale per le politiche di sostegno alle imprese e alle start up del territorio. L’assemblea, nel rispetto dello Statuto e dei Patti parasociali che regolano i rapporti con i soci bancari (la parte privata) della società, ha nominato alla presidenza Carmelo Campagna, Iacopo Olivi assumerà la carica di Vicepresidente. Le altre nomine: Adolfo Cardarelli e Patrizia Angeli per la componente del Consiglio riferita alle nomine di spettanza della Regione Umbria, mentre Ida Calzini i componenti del Consiglio di nomina del sistema bancario.

“La nomina del nuovo Consiglio con mandato pieno triennale – ha affermato Campagna - consentirà una riscrittura del Piano industriale finalizzato a riposizionare la società: la nuova missione ipotizzata infatti prevede che oltre al rilascio delle garanzie, anche interventi sul patrimonio, bond, minibond e “capitale paziente” in genere possano far parte dei servizi offerti alle imprese umbre. Le possibilità rappresentate poi dalla digitalizzazione e dal “fintech” sono al centro di un innovativo progetto di supporto alle filiere e in particolari di quelle agricole, progetto che la società sta sviluppando e ha intenzione di implementare a breve”. Anche su Gepafin cala mannaia della Tesei sulle indennità spettanti a presidente e consiglieri: taglio del 20 per cento, i costi passano da 210 mila euro annui ai 169.

CURRICULUM

Carmelo Campagna, nato nel 1962, laureato in Economia e Commercio presso la Sapienza di Roma, è iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Terni e al Registro dei Revisori Contabili. Ha accumulato esperienze come socio dello studio Campagna & Partners, per il quale ha seguito numerose aziende in delicate fase societarie, oltre a ricoprire incarichi soprattutto nel campo delle Banche e Intermediari Finanziari. Il Tribunale di Terni lo ha nominato curatore fallimentare e Liquidatore Giudiziale in alcune procedure, oltre ad essere stato advisor finanziario in operazioni di ristrutturazione. Ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Terni, componete del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione Lazio Umbria Sardegna, responsabile dell’Organismo di Composizione della Crisi OCC dell’ ODCEC e Componente della Consulta delle Professioni presso la camera di Commercio di Terni.

Adolfo Cardarelli, classe ’69, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Perugia, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e a quello dei Revisore dei conti. Ha una pluriennale esperienza a livello operativo e gestionale nella direzione aziendale, sviluppo e internazionalizzazione. E’ stato tra l’altro tax consultant di KPMG di Firenze, direttore generale di Angelantoni Industrie Spa e, attualmente, Amministratore delegato di una importante società di autolinee extraregionale.

Patrizia Angeli, nata nel 1960, laureata in Economia e Commercio, è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui è consigliere territoriale di Perugia dal 2017. E’ libera professionista e svolge anche il ruolo di Mediatore Civile. E’ inoltre revisore legale ed è iscritta come consulente tecnico d’ufficio all’Albo dei CTU e dei Periti del Tribunale di Perugia.