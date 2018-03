Arrivano i soldi: 10 milioni per il turismo e la cultura dell'Umbria, la mappa Comune per Comune

Arrivano i soldi per l’Umbria. Dieci milioni di euro per la cultura e il turismo. Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), nella seduta di ieri ha approvato i Piani operativi “Cultura e turismo”, “Ambiente”, ed “Infrastrutture”, stanziando significative risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) per il periodo di programmazione 2014-2020.

“Grazie ad un importante lavoro svolto in questi mesi tra Regione e Governo, l’Umbria potrà contare su un notevole ammontare di risorse finanziarie per la realizzazione di fondamentali interventi in vari settori, dalle infrastrutture al turismo, dall’ambiente ai beni culturali e monumentali”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, secondo la quale “i Piani approvati sono il frutto di una significativa e positiva sinergia non solo tra Regione e Governo, ma anche con tutte le amministrazione comunali interessate dai diversi interventi che ora possono contare su risorse finanziarie certe, grazie alle quali potranno essere avviati i rispettivi lavori”.

“Si tratta – ha proseguito - di opere particolarmente importanti ed attese dalle diverse comunità locali. Nello specifico gli interventi relativi al Piano operativo ‘Cultura e turismo’ sono stati definiti in un rapporto di collaborazione tra Regione, Amministrazioni comunali e Ministero dei beni culturali, grazie alla disponibilità e sensibilità dello stesso Ministro Dario Franceschini al quale sento il dovere di rivolgere – ha concluso la presidente - il mio ringraziamento per l’attenzione dimostrata”.