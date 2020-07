Nomine & Poltrone - Umbria Digital Innovation Hub, eletto il nuovo presidente

Sarà l’imprenditore Alessandro Tomassini a guidare Umbria Digital Innovation Hub (UDIH) nel prossimo triennio. Tomassini, Consigliere Delegato all’Innovazione di Confindustria Umbria, è stato eletto martedì 30 giugno in occasione dell’Assemblea di UDIH che si è riunita a Perugia nella sede dell’Associazione. L’Assemblea ha inoltre confermato Giuseppe Liotta alla Vicepresidenza ed eletto il Consiglio Direttivo, composto dagli uscenti Elio Catania, (Confindustria Digitale), Gianluigi Viscardi, (Cluster Tecnologico Fabbrica Intelligente), Fulvio Puzone, (Istituto Italiano di Tecnologia) e dal neo componente Giuseppe Cioffi (Presidente ITS Umbria Academy).

Il neo eletto Tomassini ha espresso un vivo ringraziamento al Presidente uscente di UDIH, Antonio Alunni, giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di dare continuità all’impegno da lui portato avanti per supportare le aziende umbre nell’avvio dei processi di digitalizzazione, con l’obiettivo di accrescerne la competitività.

“L’esperienza del lockdown – ha evidenziato Alessandro Tomassini – ci ha fatto capire come sia disponibile tanta tecnologia per migliorare le nostre aziende e renderle più fruibili dai nostri clienti, oltre che subito intercettabili dai potenziali. Questo non basta, noi imprenditori abbiamo il compito di interpretare quanto il mondo digitale ci può offrire per immaginare la nostra azienda del futuro e per realizzarla, già oggi.”

“Sono stato orgoglioso - ha sottolineato Antonio Alunni, Presidente di Confindustria Umbria - di aver potuto presiedere questo Consiglio Direttivo composto da persone straordinarie. Sono stati raggiunti tanti obiettivi e realizzate numerose attività. Ancora molto c'è da fare, ma sono sicuro che il neo presidente Alessandro Tomassini, che nella sua attività industriale e associativa ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità, saprà fare un ottimo lavoro. La sfida delle nostre aziende è quella di crescere, innovare e cambiare per competere sui mercati globali. Il compito nel nostro Digital è proprio quello di continuare l'azione di sensibilizzazione su questi temi".