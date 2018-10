La piccola Umbria continua ad incantare la grande Cina: Umbria Jazz stravince, nuovi affari per le imprese

La piccola Umbria e la grade Cina è da un po' di anni che dimostrano avere, nonostate le dimensioni opposte, un buon feeling per navigare nel difficile mare del mercato globale. Sul fronte dei giovani in entrata (sottoforma di studenti) ci pensa il colosso del Fiume Giallo che ha fatto una convenzione con la Stranieri e con l'Unipg per un flusso costante di studenti lungo tutto l'anno accademico. Noi umbri esportiamo invece in Cina i nostri grandi eventi e mettiamo in mostra il made in Umbria, nella speranza di vendere e acquisire commesse. Buoni rapporti tra Cina e Perugia che sono riemersi anche nell'ultima visita della delegazione umbra a Changsha, nella Provincia dell’Hunan. Qui si trova un Parco italiano che è una sorta di Italia in miniatura - ci sono i centri storici delle nostre città maggiori - e che ha lo scopo di invogliare il turismo in direzione del Cuore Verde d'Italia.

“Dal punto di vista economico e culturale – ha rilevano l'assessore regionale Fernanda Cecchini – si aprono importanti occasioni da sviluppare e presto una delegazione cinese verrà in Umbria per ampliare la collaborazione sia con Umbria Jazz sia in altri ambiti. Abbiamo infatti avuto incontri con rappresentanti di istituzioni, Camera di Commercio, con il Console generale d’Italia a Canton Lucia Pasqualini, con i vertici di HuaYi Brothers, la maggiore casa cinematografica cinese, e di altre imprese incontrando sempre una grande disponibilità ad instaurare e irrobustire i rapporti con l’Umbria”.

Ma la delegazione umbra ha assistito anche alla prima edizione sperimentale di Umbria Jazz Cina, tanti concerti che hanno fatto il pienone. Un assaggio musicale riuscito tanto che si è dato il via libera anche per la seconda edizione nel 2019. Umbria Jazz ha presentato in questa settimana cinque gruppi: i Funk Off, The Big Easy Trio, il quartet di Fabrizio Bosso, Allan Harris e Bob Malone, tre formazioni italiane e due statunitensi, con esibizioni dalle 10 del mattino alle 21 di sera.

Nel prossimo 2019, durante Umbria Jazz, saranno a Perugia delegazioni ufficiali e stand dedicati del Sichuan e dell’Hunan, a suggello di un ulteriore avanzamento del percorso di collaborazione. La delegazione umbra ha messo a punto un pacchetto di possibili collaborazioni di grande interesse in campo turistico, della formazione enogastronomica, degli scambi culturali.