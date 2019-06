Altra mazzata sull'economia umbra, non è una Regione per donne: 1 su 2 senza lavoro, ecco perchè

"Il tasso di occupazione femminile nel 2018 si attesta al 54,2%, in calo di 18,4 punti rispetto a 10 anni prima. Il lavoro è quindi una prerogativa di poco più della metà dell’universo femminile con riferimento ai giovani in Umbria. Per questo nella classifica delle regioni siamo al 12esimo posto (con un peggioramento di 4 posizioni rispetto al 2008)": l'analisi porta la firma di Enza Galluzzo per l'Agenzia Umbria Ricerche. Ancora una volta emerge un'Umbria fragile dove non c'è futuro e soprattuto mancano politiche di sostegno per le donne (sostegno maternità, imprenditorialità femmile ecc..).

Che non sia una regione per donne lo dimostra il fatto che "’Umbria raggiunge invece un migliore posizionamento per quanto riguarda il tasso di occupazione maschile, che con un valore del 79,3% occupa la 9a posizione (contro però la 6a nel 2008". C'è poco da gioire anche per gli uomini ma è indiscusso che, secondo i dati, hanno più opportunità del genere femminile.

Una regione che non punta sul lavoro femminile mette in crisi tutta la propria economia. Studi consolidati ci dicono che il mondo produttivo ha bisogno delle potenzialità, della creatività, dell’entusiasmo e della forza delle giovani generazioni. In particolare molte ricerche affermano che l’apporto delle lavoratrici all'economia è indispensabile, anche in termini di valore aggiunto.

"Quindi, sulla base dei dati analizzati forse sarebbe opportuno chiedersi - conclude nell'analisi Enza Galluzzo - dove si crei il cortocircuito nel nostro territorio. Nella difficoltà di comunicazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro? Nella diffidenza verso le nuove generazioni? E per quanto riguarda più prettamente l’universo femminile, forse nel pregiudizio verso la maternità o nei servizi non adeguati per favorire la conciliazione?".