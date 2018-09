Scuola, via libera alla domanda per ottenere il contributo per l’acquisto di libri di testo

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 la Regione Umbria ha deliberato la concessione di contributi all’acquisto di libri di testo per gli studenti residenti in Umbria che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, sia umbre che di fuori regione. Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 10.632,94 euro.

Gli interessati dovranno presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 12 ottobre 2018 su un apposito modello (Allegato B) reperibile sul sito internet della Regione, http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione, o presso i Comuni o le segreterie delle Scuole.

Alla scadenza i Comuni procederanno con la fase istruttoria sulle domande pervenute, comunicando successivamente alla Regione il numero delle richieste accolte sulla base della corrispondenza ai criteri stabiliti. La Regione provvederà, quindi, ad approvare il piano di riparto delle risorse tra i Comuni, i quali erogheranno il contributo agli aventi diritto. La liquidazione dei contributi da parte dei Comuni è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.