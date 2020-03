Il 9 marzo giornata da bollino rosso: sindacati di base proclamano sciopero generale

Come confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le organizzazioni sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, nonché l’Usi, l’Usb, Cub, Usi Cit, e Cobas Sanità, Università e ricerca hanno proclamato per l’intera giornata di lunedì 9 marzo uno sciopero generale di tutti i lavoratori della categorie pubbliche e private. L'astensione dal lavoro dei sindacati di base potrebbe creare qualche disservizio soprattutto nella sanità e mondo della scuola. Una giornata dunque da bollino rosso.