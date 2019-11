L'Umbria che eccelle, alla Talenti gli Archiproducts Design Awards 2019

Talenti, il brand umbro punto di riferimento mondiale nel settore dell’outdoor, conquista il prestigioso Archiproducts Design Awards 2019 nella sezione Outdoor con l’elegante chaise longue Panama firmata da ps+a Palomba Serafini Associati.

Poci giorni fa, presso la sede di Archiproducts a Milano, i fondatori della più grande fonte online d’informazioni su design e architettura hanno consegnato all’azienda umbra il riconoscimento sottolineando “l’assoluto valore di questo prodotto sia dal punto di vista del concept che del design”.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che premia l’investimento fatto dall’azienda sia dal punto di vista creativo che produttivo – commenta Federica Cameli, export manager del brand - E’ la ciliegina sulla torta di un anno che per noi è stato davvero straordinario con l’apertura del primo flagship store a Milano e con la nuova sede in dirittura d’arrivo. Le soprese non sono ancora finite”.

Nata dal desiderio di rievocare l’ondeggiare delle palme mosse dalla brezza marina e la levigatezza delle pietre modellate dall’acqua, la collezione Panama, e in particolare l’acclamata chaise longue, è caratterizzata da ampie forme in cui le linee delle corde intrecciate e attraversate dai raggi del sole danno vita a giochi di luci e ombre. Con questa creazione, la coppia più glamour del design italiano, Ludovica e Roberto Palomba, trae ispirazione dalla natura strizzando l’occhio alla nautica.