L'Umbria che crea: ecco la macchina per cappelletti made in Gubbio

L’idea è diventata realtà. Il progetto dell’azienda eugubina RD creativity srls dei soci fondatori Riccardo Pompei e Daniele Manuali, ha sviluppato un nuovo progetto ad alto contenuto innovativo, Cappy, all’interno del settore agroalimentare. Il team ha preso parte al concorso per startup innovative Start cup Piemonte Valle d’Aosta 2019 e concorrerà con più di cento progetti innovativi.

“Cappy” nasce da un’intuizione legata ad una delle tradizioni italiane più conosciute al mondo, la pasta fresca ripiena fatta a mano. I due eugubini sono partiti da quella che nel mondo viene considerata un’eccellenza e intendono diffonderne e fornire un nuovo modo semplice di fare la pasta ripiena tradizionale: i cappelletti. Grazie a Cappy ogni ristorante e addirittura ogni famiglia potrà realizzare i cappelletti con semplicità e con la possibilità di selezionare ingredienti freschi e genuini.

"Cappy" è una macchina automatizzata di dimensioni ridotte che produce cappelletti che verrà introdotto nel mercato ristorativo e a chiunque voglia dotarsi di una macchina per la produzione di cappelletti, un elettrodomestico professionale concepito dalla creatività degli inventori unitamente al supporto di diversi professionisti che ne hanno reso possibile la prototipazione. Sono stati depositati due brevetti e, attualmente il team è in cerca di finanziamenti per la fase di industrializzazione.

Il team è supportato da 2i3T, incubatore d'imprese dell'Università di Torino (www.2i3t.it ), al fine di sviluppare il business in un contesto nazionale ed internazionale e sinergie e partenariati strategici.

RD creativity srls è un'azienda nata a Gubbio, start-up innovativa iscritta alla sezione speciale della meccanica, certificata UNI EN 1090, formata nel 2016 dai soci Riccardo Pompei e Daniele Manuali. L'azienda progetta e realizzata con spiccata capacità innovativa soluzioni tecniche e operative in vari settori.