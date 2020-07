Cassa integrazione, cresce la disperazione delle famiglie: a quando il secondo bonifico con gli arretrati?

Cresce sempre di più la rabbia tra i lavoratori in cassa integrazione che a luglio inoltrato non hanno ancora ricevuto altri pagamanti della cassa integrazione. La stragrande maggioranza è ferma al "magro e unico" bonifico inviato dall'Inps all'inizio della Fase 2, ovvero la riapertura parziale post-pandemia. I mesi si accumulano, il tempo passa e le famiglie sono nettamente in difficoltà. In molti si stanno rivolgendo alla nostra redazione per avere novità perchè non riescono ad avere una data certa dall'ente erogatore.

Le banche continuano a richidere le rate dei prestiti ma le persone non sono in grado, non potendo contare su uno stipendio pieno e certo, di coprire la rata mensile. Rischiano di finile sul libro nero e le varie filiali non mollano la presa con telefonate e lettere ufficiali. Lo Stato rallenta i pagamenti di questa seconda tranche mentre il mondo e i bisogni continuano ad andare avanti spediti. La situazione si sta facendo esplosiva. Non a caso, mai come in questo periodo, il rischio usura, per famiglie e imprese, è altissimo in Umbria come ben sanno dalle Prefetture che hanno messo in piedi un tavolo per prevenire e arginare questo fenomeno drammatico.

L'Inps nazionale ha inviato una nota ufficiale dove mette in risalto che al 7 luglio sono una piccolissima percentuale i lavoratori non hanno ricevuto almeno un pagamento con gli arretrati. Bene. Ma siamo al 13 luglio e ci sono altri mesi da coprire (500 euro la media del sostegno mensile per i cassintegrati di casa nostra...): serve chiarezza sui tempi, serve una comunicazione ufficiale. Va anche detto però che gli stessi uffici dell'Inps si trovano a lavorare in stato di emergenza: oltre 7milioni di domande, una mole impressionante che mai si era registrata in passato. In più ci sono le verifiche, le domande inviate in ritardo e i vincoli burocratici che anche funzionari e dirigenti devono subire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il problema quindi è anche di natura politica: avevano promesso una seconda rata veloce per i pagamenti della cassa integrazione, ma anche stavolta non è andata seconda le previsioni. Le persone hanno scadenze tutti i mesi, hanno necessità quotidiane. Si sta giocando con il fuoco. Non a caso si temono mesi caldissimi sul fronte sociale secondo le proiezioni del Ministero degli Interni.