La Regione vara la Carta Tutto Treno 2018, sconti per i pendolari dell'Umbria: tutte le novità

Dal prossimo 18 gennaio sarà possibile acquistare nelle biglietterie dell’Umbria la Carta Tutto Treno Umbria alle stesse condizioni del 2017: è quanto stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell’assessorato ai trasporti. La Regione ha chiuso l’Accordo commerciale con Trenitalia Passeggeri alle stesse condizioni dello scorso anno condivise con i pendolari umbri e la Consulta dei consumatori.



Il prezzo di emissione della Carta Tutto Treno – ricordano dall’assessorato ai trasporti della Regione Umbria – è infatti a carico dell'utente, ma la differenza fra il valore dell'abbonamento e il corrispondente della categoria di treno utilizzato è a carico della Regione. Si tratta di un servizio che riscuote da parte degli utenti particolare gradimento in quanto va ad integrare l’abbonamento semestrale o annuale per i treni regionali, consentendo anche l’utilizzo di treni Intercity (IC), Frecciabianca (FB) e viceversa.



Nel frattempo, gli uffici regionali stanno lavorando alla proposta di tenere conto delle dichiarazioni ISEE per accedere alle agevolazioni tariffarie previste dalla Carta, e ciò al fine di introdurre nel sistema un principio di equità. La proposta è stata già sottoposta alla Consulta per definire regole condivise, ma fino ad allora continueranno a valere le procedure e le modalità stabilite nella Carta TTU 2017 a seguito dell’Accordo dello scorso anno.

