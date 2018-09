Lavorare in Umbria, varato il nuovo piano da 32milioni di incentivi per disoccupati, giovani, laureati e imprese

Il nuovo piano per il lavoro in Umbria prevede un budget importante di 32milioni di euro da utilizzare per rilanciare l'occupazione e rafforzare le aziende umbre. Il nome del progetto è Umbriattiva è prevede ben 5 misure: GIOVANI–ADULTI–DIPLOMATI E LAUREATI–IMPRESE–REIMPIEGO. Sarà operativo dal prossimo 24 settembre, quando cioè un disoccupato, un iscritto ad un centro per l’impiego o un’impresa potranno fruire di questo strumento approvato dalla Giunta regionale prima della pausa estiva. In sintesi tutte le opportunità categoria per categoria.

SCHEDA - Umbriattiva_GIOVANI: è rivolta a giovani con meno di 30 anni residenti in Umbria o iscritti ai centri per l'impiego umbri da almeno 12 mesi, disoccupati/inoccupati e non impegnati in percorsi scolastico-formativi. Il 10 per cento è riservato ai giovani disabili. Le opportunità sono: Voucher formativo per la frequenza di corsi di formazione, tirocinio extracurriculare (6 mesi), accompagnate da incentivi all'assunzione o l'accesso al microcredito con finanziamenti fino a 30mila euro.

SCHEDA - Umbriattiva_ADULTI: è rivolta a persone sopra i 30 anni residenti in Umbria iscritti ai centri per l'Impiego Umbri da almeno 6 mesi, o disoccupati/inoccupati non residenti in Umbria iscritti ai Centri per l'impiego umbri da almeno 12 mesi. Le opportunità sono: Voucher formativo per la frequenza di corsi di formazione, tirocinio extracurriculare (6 mesi), accompagnate da incentivi all'assunzione o l'accesso al microcredito per l'avvio di attività di auto impiego con finanziamenti fino a 30mila euro.

SCHEDA - Umbriattiva_ DIPLOMATI E LAUREATI e si rivolge a disoccupati/inoccupati iscritti ai centri per l'Impiego dell'Umbria in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure laureati. Sono previsti periodi di formazione lunghi (anche nella ricostruzione per i laureati in ingegneria o giurisprudenza) con stage aziendali che ampliano la possibilità di ingresso in azienda o la formazione di competenze che aumentino il loro tasso di occupabilità.

SCHEDA - Umbriattiva_IMPRESE è rivolta ad imprese con sede unità operative in Umbria. Sono previsti interventi che facilitano la crescita delle imprese con incentivi all’assunzione al termine di percorsi formativi integrati, il progetto Cresco, la formazione aziendale continua sul digitale, la formazione degli apprendisti.

SCHEDA - Umbriattiva_REIMPIEGO si rivolge a lavoratori in Cigs i per i quali non si prospetta un rientro in azienda, di imprese con oltre 100 dipendenti oggetti di crisi di tavoli nazionali o regionali; oppure percettori di Naspi iscritti ai Centri per l'impiego che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamenti collettivi da parte di aziende umbre; oppure lavoratori di imprese dell'Area di crisi complessa Terni-Narni in Cassa integrazione straordinaria. Sono previsti interventi finalizzati a facilitarne la ricollocazione o il reimpiego in una logica di integrazione con le misure nazionali esistenti.