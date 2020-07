Accordo Confindustria Umbria e Ubi Banca per battere la crisi e rilanciare le aziende

Accordo Confindustria e Uni Banca per sostenere le aziende umbre nei processi di innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e crescita dimensionale attraverso strumenti specifici e risorse finalizzate. Il patto permette di agevolare l’accesso al plafond nazionale di 1 miliardo denominato “Plafond ricerca, sviluppo e innovazione” con un’offerta bancaria con finanziamenti a medio/lungo termine, utilizzando anche prodotti di finanza agevolata, considerando le iniziative lanciate da UBI con il programma “Rilancio Italia”.

Inoltre i professionisti di Ubi Banca, presenti sul territorio umbro, saranno a disposizione dell’Umbria Digital Innovation Hub e delle imprese associate a Confindustria Umbria per individuare sia gli strumenti migliori che portare a termine le procedure tecniche. Studiata anche la realizzazione di tavoli di lavoro partecipati dalle imprese su temi come internazionalizzazione, welfare aziendale, sostenibilità, finanza, leasing, factoring, noleggio a lungo termine, privacy, protezione, efficientamento energetico, per la cui organizzazione potranno essere coinvolte anche altre società del Gruppo UBI e/o società di consulenza specializzate.

“La logica di questo importante accordo con Confindustria Umbria - ha spiegato Cristian Fumagalli, Responsabile della Macro Area Lazio, Toscana e Umbria - è intervenire rapidamente a sostegno del rilancio post Covid-19 di questo territorio offrendoci come partner in grado di proporre soluzioni con benefici a lungo termine. Una consulenza qualificata che mettiamo a disposizione di Confindustria Umbria e dei suoi associati considerando che in questi mesi abbiamo concesso finanziamenti per 57 milioni di euro che superano la cifra complessivamente erogata lo scorso anno”.

“Oggi aggiungiamo un nuovo tassello all’attività di Confindustria Umbria in tema di credito – ha sottolineato Antonio Alunni presidente di Confindustria Umbria– Il nostro sistema industriale sta vivendo un momento di forte difficoltà. Questo accordo, pertanto, assume un valore particolarmente significativo poiché rappresenta uno strumento di collaborazione concreta per aiutare le nostre imprese nell’accesso ai finanziamenti. La ripartenza sta avvenendo in modo rallentato e in questo contesto la possibilità per le aziende di ottenere risorse utili a favorirne la crescita dimensionale, l’innovazione e l’internazionalizzazione è fondamentale”.