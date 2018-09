L'Umbria 'vola' a Venezia per la Mostra del Cinema: vetrina mondiale per far conoscere le nostre bellezze

Promuovere l’Umbria attraverso una vetrina eccezionale e amata da tutto il mondo: la suggestiva Venezia. L’Umbria e Venezia rinnovano un profondo legame e lo fanno ora nel nome della promozione del brand “Umbria”, con una serie di iniziative ed eventi per promuovere la nostra regione.

“Rafforzare in maniera significativa la presenza dell’Umbria nella Città di Venezia, meta di rilevanti flussi turistici nazionali ed internazionali, in particolar modo durante lo svolgimento della Mostra internazionale d’arte cinematografica, è un’occasione imperdibile che intendiamo cogliere fino in fondo”. Sono queste le parole del vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria ed assessore al turismo, Fabio Paparelli, nel corso della presentazione dell’intesa tra Regione Umbria e Città di Venezia che si è tenuta, oggi, nella Saletta Armeria del Palazzo Ducale di Venezia in cui è custodita l’armatura di Erasmo da Narni detto il Gattamelata, l’audace condottiero narnese.

“’L’Umbria a Venezia’, questo il nome degli eventi che daranno il via all’accordo – ha spiegato Paparelli, è una vera e propria azione di promozione del brand Umbria, che si avvale di diversi mezzi e modalità di comunicazione”.

“Per l’Umbria si tratta di una straordinaria vetrina mondiale che ci consente di presentare le tante eccellenze del nostro territorio, come i suoi prodotti o i suoi luoghi che per la loro bellezza fanno della regione un set cinematografico invidiabile ed un posto ideale dove trascorrere una vacanza”.

Presenti anche gli Sbandieratori della Città di Narni tra gli eventi di promozione turistica dell’Umbria. Lo storico Gruppo di Sbandieratori si è infatti esibito in un affollatissimo Campo San Maurizio. Nel sottolineare “l’importanza dell’accordo sottoscritto oggi per la promozione del ‘brand’ Umbria, l’assessore al turismo del Comune di Narni, Lorenzo Lucarelli, ha evidenziato che “a suggellare il ritrovato legame tra l’Umbria, Narni e Venezia c’è la straordinaria figura del Gattamelata, il capitano di ventura che, originario di Narni, fu per molti anni servitore in armi della Serenissima.

Tra gli eventi in programma per la promozione del brand Umbria, paparelli ha ricordato la mostra “Venice Secrets” nella sede espositiva di Palazzo Zaguri, che riproduce le Celle dell’Inquisizione di Narni Sotterranea”. Alla presentazione dell’intesa hanno preso parte l’assessore al turismo del Comune di Venezia Paola Mar, l’amministratore unico di Vela, la società di mobilità e di marketing della città di Venezia, Piero Rosa Salva e l’assessore al Turismo del Comune di Narni Lorenzo Lucarelli.