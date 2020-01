Elezioni sindacali ad Umbra Acque, la Cisal Federenergia rafforza la sua posizione tra i lavoratori

“La tre giorni di voto per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in Umbra acque, che ha interessato le sedi dei 38 comuni serviti dalla società, si è caratterizzata per l’alta partecipazione (85%) ed ha decretato un equilibrio del tutto nuovo, con l’elezione di Enrico Batocchi e Alessandro Meloni, fornendo chiari segnali di cambiamento rispetto agli storici e logori assetti sindacali.

A scrutinio avvenuto alla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori è stato dato un valore addirittura maggiore con il 29,5% dei consensi, sotto la spinta di intere aree aziendali del territorio che si sono spontaneamente mobilitate e nelle quali, attualmente, il nostro sindacato registra il più alto numero di adesioni”. A dirlo il segretario regionale della Cisal FederEnergia Alessandro Rossi, che aggiunge: “Cisal e Cgil, in misura paritaria, raggiungono così la più alta rappresentanza all’interno della Rsu ed in particolare la Cisal FederEnergia registra uno storico record di consensi per i suoi candidati, ottenendo più del doppio delle preferenze rispetto a tutti gli altri 26 candidati di Cgil, Uil, Cisl e Mudes. Riteniamo che i neo eletti, Batocchi e Meloni, rappresentino la risposta dei lavoratori e delle lavoratrici al precedente modello di Rsu che ormai era diventato poco efficace e che a convincere sia stato il modo diverso di operare in azienda, cioè il modello Cisal, basato su un’indipendenza territoriale e scevro da influenze esterne. Il risultato va letto in una visione di insieme, cioè considerando l’alta partecipazione e, al contempo, valutando il crollo di consensi riportato dalle tre sigle aggregate, che in Umbra acque retrocedono sensibilmente o, nel migliore dei casi, disattendono i risultati previsti”.

“Auspichiamo che queste sigle sindacali sappiano interpretare costruttivamente questi risultati – conclude Rossi – e ad organizzare delle rappresentanze capaci di esprimere le necessità dei dipendenti. Dal canto nostro, siamo capaci ed orientati al dialogo con l’azienda e desideriamo perseguire la strada negoziale, ma siamo anche pronti a sostenere con coraggio le necessità dei lavoratori e delle lavoratrici, anche attraverso una netta e convinta contrapposizione, quando necessario. Questi successi elettorali, infine, sono stati raggiunti nonostante esista una disparità abissale di permessi sindacali che l’azienda concede ai sindacalisti delle tre organizzazioni aggregate, con una ripartizione iniqua che consente agli attivisti della triplice di stare in permesso sindacale retribuito per svolgere le loro attività, mentre, le ore concesse agli attivisti sindacali della Cisal (poco più di 5 ore al mese di media in Umbra acque), impongono ai nostri sindacalisti di fare attività nel tempo libero o utilizzando le proprie ferie”.