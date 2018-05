Umbra Acque incassa, un milione di euro di utili: "Risultato frutto dell'attenzione verso i territori"

Il 16 maggio l’Assemblea dei Soci di Umbra Acque, presente per il Comune di Perugia il Vice Sindaco Barelli, ha approvato il bilancio 2017, con un utile netto di 1.147.077 euro, del 65% superiore a quello dell’esercizio precedente. "Apprezzamenti e plauso ad Umbra Acque – ha detto Barelli nel suo intervento in Assemblea – per i risultati economici e finanziari raggiunti, frutto di assiduo impegno e costante attenzione ai territori e alle comunità locali in un clima di efficaci sinergie tra soci pubblici e privati. L’impegno assunto qualche mese fa dall’Amministratore Delegato di Acea SpA, Donnarumma in visita a Palazzo dei Priori – ha sottolineato Barelli – è stato pienamente mantenuto: maggior attenzione ai territori, maggiori investimenti sul fronte del risanamento delle infrastrutture e di contenimento delle perdite, valorizzazione e crescita professionale dei lavoratori, accrescimento del valore di Umbra Acque".

E ancora: "Doveroso – ha detto ancora Barelli – di fronte a così importanti risultati, rivolgere apprezzamenti e ringraziamenti al Presidente di Umbra Acque, Carini, all’Amministratrice Delegata, Buonfiglio all’intero Consiglio di Amministrazione e alle persone dell’azienda per il loro efficace e prezioso lavoro. Ora – ha detto Barelli guardando al futuro – occorre proseguire sul fronte dell’incremento degli investimenti per migliorare la qualità delle reti, ridurre le perdite ed elevare ulteriormente la qualità del servizio; servono ingenti risorse che non possono tuttavia provenire solo dalla tariffa e quindi a carico dei cittadini; rinnovo l’invito a tutti i rappresentanti soci di Umbra Acque – ha concluso Barelli prima dell’approvazione del Bilancio 2017 all’unanimità – di rinforzare sinergie e unità di intenti per sensibilizzare gli Enti preposti a trovare le risorse necessarie a dare rapida attuazione alle priorità di investimenti”.