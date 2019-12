Lavoro, i corsi per sviluppare le nuove competenze per lavorare del turismo di lusso

Il settore dell’ospitalità offre maggiori occasioni di lavoro, soprattutto tra le imprese turistiche di lusso, e richiede figure altamente specializzate con una preparazione e una formazione adeguate è sempre più crescente.

Il corso di laurea in Economia del turismo di Assisi dell’Università di Perugia ha siglato un protocollo d’intesa con le due Università svizzere, “Les Roches” e “Glion”, prestigiose scuole internazionali di specializzazione sul turismo volto proprio alla formazione di queste figure. Un accordo, che rende il corso attrattivo per l’Italia centrale, fortemente voluto da Confindustria Alberghi d’intesa con il professor Mauro Pagliacci, presidente del corso di laurea che ha sede a Palazzo Bernabei di Assisi.

Il settore dell'ospitalità fornisce nel mondo un posto su 10, con un tasso di crescita annua quasi del 4%, ma l’industria deve affrontare una carenza di competenze che rappresenta un ostacolo per le imprese del settore e che potrebbe minacciare 14 milioni di posti di lavoro entro il 2025.

“I protocolli consentiranno, solo ai laureati del corso di Economia del Turismo - spiega la vice presidente di Confindustria Alberghi, Carmela Colaiacovo, che ha fortemente sostenuto l’intesa - di accedere, con percorsi riservati e a tariffe economicamente vantaggiose, ai master di specializzazione per manager del turismo, erogati da queste due scuole di formazione di eccellenza, riconosciute a livello mondiale" per sviluppare "un’acuta attenzione al dettaglio, al senso estetico, alla predisposizione a lavorare in team e sotto pressione. Tutte competenze, queste, che si ottengono a Glion o Les Roches”.