Assisi fa breccia nel cuore dei cinesi: è boom di turisti, per loro nasce anche la prima mappa della città in lingua

Presentata oggi pomeriggio al punto informazioni turistiche in piazza del Comune ad Assisi la nuovissima mappa della città in lingua cinese. La conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il Sindaco Stefania Proietti e l’Assessore al Turismo e alla Cultura Eugenio Guarducci, è stata l’occasione per rendere noti i dati sui flussi turistici dell’ultimo anno in relazione al 2016 ed al 2015. Resi noti anche i dati di gennaio 2018. Presente in Città anche Zhang ChunLei, General Manager del China International Travel Service (CITS).

Frutto della presenza - in forma di stage - di Judy e Charlotte, due studentesse cinesi provenienti dall’Università per Stranieri di Perugia, la mappa promo-informativa è stata concepita e prodotta sotto la supervisione dell’Ufficio Turismo e riporta le principali informazioni sui monumenti della città. Sarà distribuita dall’Infopoint e dalle strutture ricettive della città.

“La realizzazione di una mappa scritta in lingua cinese curata dal nostro Ufficio Turismo - ha dichiarato il Sindaco di Assisi Stefania Proietti - dimostra l’attenzione che riserviamo ad una popolazione particolare di turisti che nei prossimi anni potrà fortemente condizionare l’economia del nostro Paese. Non possiamo quindi trovarci impreparati rispetto alle dinamiche in corso e ci onora oggi la presenza in città del dottor Zhang ChunLei, direttore del più antico e più grande tour operator cinese statale nato con la Repubblica Popolare. La sua visita in occasione del Capodanno Cinese, ci dimostra quanto sia attrattiva la nostra splendida Assisi rispetto a questo particolare mercato.”

I TURISTI CINESI IN ASSISI: I turisti provenienti dalla Cina nel 2017 sono stati 2.684; 3.977 le presenze, per una permanenza media di circa un giorno e mezzo. Tre anni prima, nel 2013, i turisti di nazionalità cinese ad Assisi erano stati 1.955. Dunque un fenomeno in notevole crescita verso il quale va l’attenzione dimostrata con l’iniziativa della redazione di una mappa in lingua cinese.

I DATI DEL 2017 rispetto al 2016 e al 2015Le strutture ricettive di Assisi nel 2017 hanno registrato in totale 973.191 presenze. L’anno precedente, il 2016, si era chiuso con numeri record nonostante i danni indiretti subiti nell'ultimo quadrimestre: 1.082.538 le presenze. Dunque, raffrontando le cifre, il calo fra 2017 e 2016 si è attestato al -10,1% di presenze.Nel 2015 le presenze in Assisi erano state 1.079.708: confrontando il 2017 con questo anno la variazione percentuale è del -9,6%.

Nel primo mese dell’anno 2018 gli arrivi sono stati 20.768 per 46.355 presenze; nel 2017 tali cifre ammontavano rispettivamente a 13.256 (arrivi) e 31.086 (presenze). Dunque la variazione percentuale fra i due mesi di gennaio 2018 e gennaio 2017 è stata del +56,6% per gli arrivi +49% per le presenze. Raffrontando invece gennaio 2018 con gennaio 2015 abbiamo un incremento di arrivi del +20,2% e del +10,7% di presenze. Un incremento molto significativo in considerazione del fatto che il 2015 è stato l'anno preso in considerazione per prevedere il gettito dell'imposta di Soggiorno. Il raffronto fra gennaio 2018 e gennaio 2016 indica un incremento degli arrivi del +7,4% ed una diminuzione delle presenze del -8,4%.

“Non possiamo che ritenerci soddisfatti - dichiara Eugenio Guarducci Assessore alla Cultura e Turismo Città di Assisi - per l’importante recupero che abbiamo registrato nell’ultimo quadrimestre 2017 che ha consentito di limitare i gravi danni indiretti subiti nella prima parte dell’anno”.