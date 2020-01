Lavoro, quando la lotta dura paga: sei giorni di scioperi al freddo, ma ora qualcosa è cambiato

Sei lunghi giorni di sciopero, di telefonate, di confronti fatti al freddo di un inverno gelido dinanzi al cancello malinconicamente chiuso dell’azienda Trafomec Europe SA di Tavernelle. Ma ne è valsa per il momento la pena dato che la lotta, dura, dei lavoratori, ha portato al risultato sperato: non solo il pagamento delle spettanze dovute (stipendio di dicembre e tredicesima), ma l’impegno della proprietà a un confronto serio con le parti sindacali sul futuro dell’azienda.

Sacrificare giorni di salario, di quel salario neppure così generoso, rappresenta ciò che i lavoratori della Trafomec sono: persone con dignità e decise a conoscere il proprio destino.

"Da lunedì riprenderemo a lavorare - hanno ribadito dalle RSU Trafomec Europe e da Fiom Cgil e Fim Cisl - perché i lavoratori sono persone serie e responsabili, ma il nostro impegno e la nostra coerenza continuerà ad essere in campo per capire attraverso quali e quanti investimenti l’azienda è disposta a mettersi in gioco, quali progetti e quali prodotti dovranno diventare l’asse portante del sito produttivo, quali mercati dovremo attaccare e come cambiare l’aspetto organizzativo aziendale. Solo al termine del confronto potremmo dirci soddisfatti di questo primo passo, per poi valutare insieme i contenuti emersi e aprire altri tavoli per discutere di inquadramenti, formazione, sicurezza. Vogliamo un futuro certo e lo vogliamo conquistare senza se e senza ma. Continueremo a lottare per i nostri diritti".