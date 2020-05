Tre milioni di euro per la digitalizzazione delle aziende, come fare domanda

Tre milioni di euro per la digitalizzazione delle micro e piccole imprese e dei liberi professionisti grazie al bando della Regione Umbria.

La misura approvata dalla giunta regionale finanzia piattaforme che implementano l'utilizzo della rete per le attività commerciali, lavorative, di vendita e pubblicità, di lavoro in condivisione, per la sicurezza digitale e i pagamenti digitali.

La valutazione delle domande sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione secondo una procedura di selezione di tipo valutativo a sportello. Per garantire la massima trasparenza la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata mediante accesso a questo indirizzo già a decorrere dalle ore 10:00:00 del 15 giugno 2020 e fino alle ore 12:00:00 del 29 giugno 2020, l’invio della domanda di ammissione alle agevolazioni invece a questo indirizzo a decorrere dalle ore 10:00:00 del 22 giugno 2020 e fino alle ore 12.00:00 del 29 giugno 2020.

L’assessore Michele Fioroni, soddisfatto dello strumento, dichiara che “la Regione Umbria mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere il sistema imprenditoriale e il tessuto economico umbro e favorirne la competitività. L’emergenza sanitaria ci ha dimostrato che le aziende più strutturate da un punto di vista digitale hanno saputo meglio rispondere alla crisi, vogliamo dunque che il nostro tessuto economico sappia reagire alle difficoltà ed al contempo supportarlo nell’affrontare le sfide dei mercati nazionali ed internazionali”.