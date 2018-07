Nuove aperture nel cuore di Torgiano: dal bar all'osteria quattro negozi prendono vita

Quattro attività commerciali hanno ripreso posto nel cuore di Torgiano: si tratta della riapertura delle “Tre Vaselle”, di un negozio di intimo, di un bar e di una osteria-museo. Ulteriori aperture sono in programma per Settembre prossimo. A darne notizia sono il sindaco Marcello Nasini e l’assessore allo Sviluppo economico e Turismo, Tatiana Cirimbilli che esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti.

“Le politiche messe in atto in questi anni stanno dando i loro frutti. Torgiano – commenta l’assessore - è tornata a essere dinamica, ad attrarre investimenti e riteniamo che ciò sia il risultato anche delle politiche di agevolazioni promosse per rivitalizzare il centro storico. In pratica, per i proprietari di locali che effettuano un canone d’affitto entro un certo range sono previste agevolazioni su Imu, Tari e Tasi”.

"La città è terreno fertile anche per grandi e importanti aziende di risonanza internazionale: “dopo l’avvento di Prada che ha fatto di Torgiano il centro di produzione mondiale della maglieria – commenta il sindaco - sono previsti nuovi stanziamenti nella zona industriale che daranno linfa all’occupazione".