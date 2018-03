Occasioni di lavoro per i giovani, tirocinio retribuito con 1000 euro al mese: tutti i requisiti

InfoEuropa della Provincia di Perugia ssegnala Tirocinio retribuito a Parigi in società di consulenza. Interel, società di consulenza internazionale specializzata nel lobbismo e in affari pubblici, offre un tirocinio di 4-6 mesi come Junior Consultant.

Il tirocinio si svolgerà a Parigi e prevede una retribuzione di 1.000 euro lordi al mese, buoni pasto e il rimborso del 50% del costo di viaggio.

Principali requisiti:

eccellente livello di inglese scritto e parlato

spirito di squadra, capacità organizzative

ottime capacità di ricerca e di analisi

Scadenza: 1 aprile 2018. Maggiori informazioni qui.