Occasioni di lavoro: tirocinio da 1500 euro al mese, come partecipare alla selezione

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) di Stoccolma è un’agenzia dell’Unione europea che si occupa di sorveglianza, consulenza scientifica, formazione alla salute pubblica e comunicazione sanitaria per contribuire al rafforzamento delle politiche e dei sistemi di sanità pubblica. Il programma di tirocini si svolge ogni anno per un periodo da 3 a 9 mesi e i candidati selezionati riceveranno una sovvenzione mensile di 1.477 euro più un’indennità per il viaggio di andata e ritorno.

Principali requisiti:

laurea magistrale

buona conoscenza dell’inglese (lingua di lavoro dell’ECDC)

non aver già partecipato a un tirocinio, retribuito o a titolo gratuito, presso un’istituzione, un’agenzia o un altro ente europeo

Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di questa pagina.

Scadenza: 31 gennaio 2018