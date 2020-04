siriparte | Barton riapre 8 punti vendita dal 14 aprile: "Massima sicurezza per addetti e nostri clienti"

La fase 2, quella del lento ma fondamentale ritorno alla normalità dopo il coronavirus, si sta materializzando. In attesa del via libera ufficiale da parte delle istituzioni, alcune attività stanno riprogrammando l'apertura dopo aver tutelato clienti e dipendenti applicando lo slogan #iorestoacasa in maniera volontaria. Tra questi anche il colloso della telefonia ed energia Barton partner TIM che aveva chiuso i propri punti vendita nella prima fase acuta al fine di salvaguardare al massimo collaboratori e Clienti.

Da martedì 14 aprile, però, saranno riaperti gli 8 punti vendita e sarà garantita la sicurezza sia per gli addetti che per i Clienti con tutte le dotazioni di protezione necessarie. I punti vendita sono i seguenti: Ancona – CC “Conero” ex Auchan t +39 071.28.68.580 - Fano - CC ” Fano Center ex Auchan t. +39 0721.855.905 - Pesaro – CC “Rossini Center” t +39 0721.404.207 - Terni – CC “Cospea” t +39 0744.281.512 - Città di Castello – CC “Castello” Loc. Riosecco t +39 075.852.11.33 - Corciano – CC “Quasar Village” t. +39 075.517.35.73 - Perugia - Via Manzoni 385, P.S. Giovanni t +39 075.393.999 - Trevi – CC “Piazza Umbra” t +39 0742.674.59.

"Come Barton - ha spiegato in una nota l'azienda - vogliamo ringraziare tutto il nostro Team che in piena emergenza con professionalità dedizione impegno e cuore ha permesso di dare continuità ai nostri servizi senza interruzione. Vogliamo anche ringraziare i nostri Clienti che rispettano il decreto restando a casa e che ogni giorno ci rinnovano la, loro fiducia. Insieme ce la faremo".

Durante la serrata nella prima fase dell'emergenza era stato attivato immediatamente, e questo quindi già da 20 giorni, un numero centrale dedicato a tutti i Clienti per poter aiutare la popolazione in tutti quei servizi TIM essenziali come la telefonia, TV, internet e le connessioni smart e fibra per alunni e smartworking ma anche per tenere uniti gli anziani alle loro famiglie e per un po’ di sano svago, ma anche di fornitura di smartphone e tablet con spedizione a domicilio, nonché tutti i servizi di assistenza e consulenza dei nostri addetti specializzati, al fine di mantenere tutti connessi e vicini, anche se a distanza. Il numero di assistenza è 351.11.52.771, un numero che gestisce tutti i punti vendita da Perugia, a Terni da Pesaro ad Ancona e Fano e che rimane attivo anche per la prossima fase 2.