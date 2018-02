Commercialisti dell'Umbria e Agenzia delle Entrate insieme per aiutare gli imprenditori e i professionisti

È stato siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa fra la Direzione regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate e gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Perugia e Terni per l’istituzione di un tavolo tecnico, sede di confronto per la risoluzione di eventuali anomalie e criticità organizzative nel rapporto fra fisco e professionisti. “L’accordo – afferma Andrea Nasini, presidente dell’Odcec di Perugia –, che prosegue e rafforza la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, permetterà di portare all’attenzione dei vertici regionali dell’Agenzia tutte le problematiche che verranno segnalate dai nostri colleghi, favorendone una rapida soluzione”. “Un’opportunità per tutti i colleghi – prosegue Carmelo Campagna, presidente dell’Odcec di Terni – che potranno contare sulla disponibilità di esperti nelle diverse fattispecie di interesse, i quali, confrontandosi, avranno il vantaggio di conoscere il punto di vista e l’interpretazione della Agenzia delle Entrate”.

“Un grazie – aggiungono Nasini e Campagna – va al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Roberto Egidi e a tutto lo staff di direzione per la disponibilità e l’interesse a proseguire, nel reciproco rispetto dei ruoli, sulla strada del confronto e della collaborazione con gli ordini professionali”.

Il tavolo, che si insedierà il 15 febbraio nella sede perugina dell’Agenzia delle Entrate, in via Canali 12, avrà anche la funzione di individuare modalità, procedure o prassi operative volte a semplificare e a migliorare i rapporti con i contribuenti e chi li rappresenta. Servirà inoltre a individuare nuove soluzioni organizzative e gestionali.

Oltre a Nasini, Campagna ed Egidi, che ne sono coordinatori, del tavolo fanno parte Filippo Mangiapane (delegato degli Odcec di Perugia e Terni), due funzionari dell’Agenzia delle Entrate e tre esperti in materia, nominati di volta in volta dai coordinatori.