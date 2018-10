Mezzo chilo di bontà: scovato nei boschi umbri un prezioso tartufo bianco

Mezzo chilo di bontà. Pesa circa mezzo chilo il tartufo bianco presentato alla mostra mercato di Pietralunga. “La manifestazione si è aperta alla grande – ha commentato il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci – perché è arrivato in fiera un tartufo di mezzo chilo, un segno positivo come lo è la stagione per il tartufo”.

All’inaugurazione dell’evento, che dopo il fine settimana appena trascorso riprenderà sabato 20 e domenica 21 ottobre, insieme al sindaco hanno partecipato Fernanda Cecchini, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, e Domenico Cancian, vescovo della Diocesi di Città di Castello.

“L’annata per il tartufo dovrebbe essere buona – ha dichiarato l’assessore Fernanda Cecchini –, mi hanno accolto con un tartufo di circa mezzo chilo”.