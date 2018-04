Tagina, buone notizie per i dipendenti e per Gualdo Tadino: azienda venduta alla Saxa Gres

Arriva la svolta per la Tagina e per Gualdo Tadino. L'impresa sarà acquistata dalla Saxa Gres Spa, azienda di Anagni, nel Frusinate. Rileverà il 100% delle quote dell'azienda gualdese. Siglato il preliminare di vendita, che garantisce il mantenimento degli attuali 160 dipendenti del gruppo gualdese. L'azienda laziale che rileverà Tagina si occupa di produzione di prodotti per rivestimenti esterni, prodotti di nuova generazione. Per abbattere i costi energetici, sarà anche realizzato un biodigestore che garantirà produzione di biometano.

A dare l'annuncio il presidente di Tagina SpA Mario Moriconi, insieme al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, Roberto Barberini e i vertici di Sax Gres con il vicepresidente Francesco Borgomeo e Stefano Damati.

La reazione dei sindacati: "La sigla dell’atto preliminare di acquisto della Tagina da parte di Saxa Gres è una notizia positiva e da lungo tempo attesa dalle lavoratrici e dai lavoratori dell’azienda di Gualdo Tadino”, ad affermarlo è Euro Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia.

“Finalmente abbiamo un piano industriale, presentato dall’amministratore delegato Francesco Borgomeo - continua Angeli - che prevede il mantenimento delle produzioni nel sito umbro, garantendo gli attuali livelli occupazionali. Questo era quello che come organizzazioni sindacali abbiamo sempre chiesto, ma è anche fondamentale il fatto che il piano industriale preveda l’installazione di un atomizzatore e di un biodigestore per produzione di biometano, investimenti che potranno aumentare i livelli occupazionali e rendere il prodotto più competitivo in un’ottica di economia circolare”. “Il livello di attenzione da parte delle organizzazioni sindacali resterà comunque massimo - conclude Angeli - affinché il piano oggi annunciato si trasformi in realtà”.

“Oggi è venerdì 13 e al di là della superstizione sarà una giornata da ricordare per Tagina ed i suoi lavoratori - spiega il sindaco Presciutti - . Dopo tanti mesi di attesa oggi finalmente la notizia positiva è arrivata. Dal punto di vista istituzionale noi abbiamo istituito, circa due anni fa, una commissione speciale rispetto alle questioni ambientali, una commissione sfociata in una decisione unanime del Consiglio Comunale. Tutti hanno condiviso un’idea di fondo, che l’economia circolare e’ un valore. Noi per quanto ci compete un indirizzo lo abbiamo dato. Voglio ringraziare chi nell’ombra ha consentito di avere questo approdo, perché era importante per Tagina arrivare ad una continuità certa, ossia ad un passaggio di proprietà certo, come gli stessi soci più volte hanno ribadito pure nei tavoli istituzionali svolti in questi mesi. I lavoratori, con cui ci siamo incontrati prima, sono stati informati in assemblea ed il primo ringraziamento lo faccio a loro, perché quelli passati sono stati mesi durissimi per tutti, si poteva mollare ma i lavoratori non hanno mollato. Sono stati anche momenti delicati nella gestione della vertenza ma oggi siamo qui ed era quello che tutti volevamo. Non abbiamo risolto tutti i nostri problemi ma abbiamo di fronte una bella sfida che dobbiamo saper affrontare e cogliere. Per ultimo faccio un appello a tutta la città. Durante la manifestazione in piazza dei lavoratori Tagina ho visto tanti politici di tutti i fronti a fianco di Tagina. Ora dobbiamo fare delle cose e delle scelte, mi auguro che quella unità che c’è stata intorno a questa vertenza rimanga tale. La cosa che non dobbiamo fare è buttare questa vertenza in politica perché sarebbe l’errore peggiore da fare in questo momento. Adesso è il momento di essere uniti, il primo step è stato raggiunto, il resto arriverà mantenendo l’unità”.

Sulla vendita prende posizione anche il neo parlamentare della Lega Virginio Caparvi: "Esprimo soddisfazione per ciò che sembrerebbe una svolta decisiva per l'azienda e dunque per i tanti lavoratori che hanno reso grande il marchio Tagina e che purtroppo hanno vissuto negli ultimi mesi una situazione di grande difficoltà. Come rappresentante della fascia appenninica resto in ascolto del territorio sperando che questa opportunità sia la prima di una lunga serie".