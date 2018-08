Bisogna fare presto! Continuano le pressioni sul Governo per la cassa integrazione alla Tagina: "In caso contrario licenziamenti a pioggia...

Continua la pressione sul Governo nazionale al fine di trovare una soluzione, anche dopo i vari intoppi burocratici ed errori vari, per dare la cassa integrazione a La Tagina, la fabbrica di ceramiche di Gualdo Tadino che conta 160 dipendenti. Il rischio licenziamenti, a fine agosto, se non cambierà nulla diventerebbe realtà per almeno la metà. Un’interrogazione al ministro Luigi Di Maio è stata presentata dal parlamentare umbro Emanuele Prisco per sapere “cosa osta alla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle maestranze della Tagina per scongiurare il licenziamento di 160 lavoratori che metterebbe in ginocchio 160 famiglie e un territorio il cui tessuto produttivo è stato smantellato dalla crisi economica”. L’atto è stato avanzato dall’esponente di Fratelli d’Italia al Mise.

“I lavoratori della Tagina di Gualdo Tadino - è spiegato - stanno dimostrando grande dignità nell’affrontare sacrifici impensabili e inaccettabili per un Governo che ha fatto della dignità dei lavoratori il suo slogan principale”. Soltanto un mese fa - ricorda Prisco - il ministero del Lavoro e dello sviluppo economico ha comunicato che non avrebbe dato seguito alla convocazione dell’azienda e dei sindacati rispetto all’istanza di cassa integrazione straordinaria avanzata il 7 giugno. “Senza ammortizzatori - conclude la nota - l’azienda dovrà mettere mano ai licenziamenti, una tegola per un territorio già colpito da crisi come quella della ex Merloni, della Faber e di tutto il settore delle costruzioni”. I dipendenti sono in stato di mobilitazione: il 13 giugno assemblea dei cittadini e del popolo Tagina in comune.