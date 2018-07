Tagina, appello al Governo e al ministro Di Maio: "Senza ammortizzatori sociali scatteranno i licenziamenti"

Scatta l'appello al Ministro Di Maio e al Governo. I sindacati lanciano l'allarme licenziamenti alla Tagina, la storica azienda di Gualdo Tadino ch recentemente ha ripreso la produzione: "Ad oggi - spiegano la Cgil e Cisl - non è stato ancora sciolto il nodo della concessione o meno della cassa integrazione straordinaria alle maestranze della Tagina, una delle poche aziende manifatturiere della fascia appenninica ad avere più di 100 dipendenti, ma anche e soprattutto un piano industriale per il rilancio già approvato dal giudice in fase di concordato".



I sindacati, con le segreterie provinciali, ricostruiscono il percorso dell'azienda di ceramica: "Il risanamento e il rilancio dell’azienda gualdese non può che passare però dal mantenimento del livello occupazionale e da una nuova organizzazione del lavoro, per la quale è necessaria formazione e rotazione del personale. Solo 8 mesi fa il personale è stato ridotto di oltre 50 unità e due mesi dopo non si vedeva il futuro per i restanti occupati".



Poi, il colpo di scena e la speranza per Gualdo Tadino e tutta la comunità: "Ad aprile come un fulmine a ciel sereno è arrivato invece un acquirente, che ha ridato speranza e futuro allo storica azienda umbra. A giugno sono riprese le prime attività lavorative, ma per tornare a produrre a pieno ritmo, per fare nuovi investimenti e la relativa formazione per i lavoratori, oggi è più che mai necessario un periodo di ammortizzatori sociali".

A questo punto scatta l'allarme: "Il rischio, più che concreto, è quello che senza ammortizzatori l’azienda potrebbe essere costretta a mettere mano ai licenziamenti. Questo deve essere evitato ad ogni costo". Infine, l'appello al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e a tutto il Governo Lega-Movimento 5Stelle: "Le istituzioni locali, sindaco e Regione, sono impegnate, ora tocca al governo dare l’ultima risposta. C’è un’azienda, ci sono gli imprenditori c’è un piano di rilancio e ci sono i lavoratori, manca solo un po’ di tempo per mettere tutto in fila e per questo servono gli ammortizzatori sociali".



La crisi che si è abbattuta sulla fascia appenninica è stata feroce. Ma la Tagina può segnare un argine a tutto questo. Ancora i sindacati: "Mettere per strada i lavoratori sarà un’ulteriore tegola per questo territorio, un territorio già messo a dura prova dalla crisi di questi ultimi anni, vedi la famosa vicenda della ex Antonio Merloni, passando per la Faber e tutto il settore delle costruzioni, quasi scomparso dopo l’ottimo lavoro della ricostruzione post sisma del 1997. Caro governo, se Tagina e tutto il sistema che si è messo positivamente in moto intorno ad essa, è un'occasione da non sprecare per il territorio della fascia appenninica per far ripartire l’occupazione".