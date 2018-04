Tagina, boccata d'ossigeno per 200 famiglie: autorizzata la cassa integrazione

Boccata d'ossigeno per i lavoratori. È stato autorizzato questa mattina (10 aprile) il pagamento della cassa integrazione ordinaria per le lavoratrici e i lavoratori della Tagina di Gualdo Tadino. In azienda si stanno già effettuando i conteggi individuali e da domani dovrebbero arrivare i bonifici per tutti i dipendenti.



“È una boccata d’ossigeno fondamentale per 200 famiglie del territorio gualdese - afferma Euro Angeli, segretario della Filctem Cgil di Perugia - e vogliamo quindi esprimere tutto il nostro apprezzamento per la rapidità con cui la giudice De Martino del Tribunale di Perugia ha autorizzato il pagamento della Cig, accogliendo in pieno la richiesta che le avevamo rivolto ieri, e per l’impegno straordinario profuso da tutti gli enti coinvolti. Ora - conclude Angeli - auspichiamo che si possa chiudere in tempi rapidi e positivamente anche la trattativa per il passaggio dell’azienda, mantenendo marchio e occupazione su un territorio già messo in ginocchio dalla crisi e che non potrebbe sopportare ulteriori emorragie di lavoro. Su questo la vigilanza di tutte le istituzioni dovrà essere massima”.