La Tagina su un filo di una ragnatela: da una parte i licenziamenti, dall'altra l'incontro per la svolta...

La più grande fabbrica di ceramica dell'Umbria - un tempo con oltre 500 dipendenti - continua a vivere momenti di massima incertezza e spesso contrastanti: da una parte c'è la procedura dell'azienda per mettere in mobilità - la strada del licenziamento - ben 49 persone su 150, dall'altra è arrivata la notizia ufficiale di un incontro importantissimo (e si spera risolutivo) al Ministero dello Sviluppo per cercare di trovare una soluzione alla cassa integrazione richiesta dall'azienda ma senza i parametri di legge. L'incontro è previsto il 10 settembre: sarà dunque il giorno della svolta o il via libera ai licenziamenti.

"Da questo incontro - afferma Euro Angeli, segretario generale della Filctem Cgil di Perugia - ci aspettiamo risposte certe e immediate rispetto alle strumentazioni da mettere in campo per porre fine a questa fase di totale mancanza di copertura retributiva e contributiva per i circa 150 lavoratori dell’azienda di Gualdo Tadino. Facciamo anche presente - continua Angeli - che gli esuberi, in assenza di una risposta positiva e concreta da parte del Governo sulla cassa integrazione straordinaria, non saremo in grado di scongiurare. È pertanto essenziale che dall’incontro del 10 settembre arrivi una soluzione concreta che permetta ai lavoratori di mantenere il loro posto di lavoro e uscire dall’attuale fase di totale incertezza”, conclude Angeli.

Nei prossimi giorni le organizzazioni sindacali valuteranno insieme ai lavoratori l’opportunità di organizzare un presidio sotto il ministero in occasione dell’incontro fissato con il governo, per permettere alle maestranze di vivere in diretta la delicata trattativa dalla quale dipende il loro futuro.