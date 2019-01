SPECIALE EUmbria - Sviluppumbria: ecco i nuovi quattro bandi per favorire l’internazionalizzazione delle imprese

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Sviluppumbria (l’Agenzia regionale che sostiene competitività e crescita economica dell’Umbria) emanerà a breve 3 avvisi pubblici (uno è da poco attivo) volti a favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese. Il primo sarà destinato a supportare la partecipazione a fiere internazionali, in uscita a fine dicembre 2018, e destinato in particolare al settore agroalimentare, a quello dei prodotti e macchinari per Horeca, alla meccanica, all’arredo-casa e artigianato, al tessile–abbigliamento e all’edilizia (per 900 mila euro).

Il secondo avviso sarà rivolto alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) inclusi i liberi professionisti dell’Umbria che intendono avvalersi di servizi di consulenza all’internazionalizzazione. Questo bando è già attivo (pubblicazione sul bollettino ufficiale dell’11 dicembre 2018) e prevede lo stanziamento di 300 mila euro. Un terzo avviso pubblico, della stessa tipologia e con gli stessi destinatari del precedente, verrà pubblicato nella seconda parte del 2019 (per 500 mila euro).

Infine, il quarto avviso pubblico sarà finalizzato a sostenere la realizzazione di missioni all’estero ed incoming di operatori (500 mila euro). Il tutto per un importo di risorse complessivamente programmate pari ad euro 2.200.000. "Con questi strumenti – commenta il Direttore di Sviluppumbria Mauro Agostini – si punta a consolidare il contributo delle esportazioni alla crescita dell’economia regionale, aumentare il numero delle imprese umbre stabilmente esportatrici in particolare tra le Pmi, e sviluppare la presenza delle aziende umbre sui canali internazionali".

Si ricorda che Sviluppumbria SpA è partner nel consorzio SME2EU composto da Toscana, Marche e Umbria nell'ambito di Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno della competitività delle PMI. Fornisce servizi integrati per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese aiutandole ad individuare nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici.