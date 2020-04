Coronavirus, partenza in salita per il sussidio agli autonomi: sito e App Inps difficili da raggiungere

Una partenza difficile per i cittadini, professionisti e operatori Caf che da questa mattina stanno cercando di inviare la domanda per ottenere i 600 euro previsti per molte categorie di lavoratori autonomi per "sostenere" una piccola parte del mancato introito dopo il blocco del Paese per l'emergenza coronavirus. Moltissime le segnalazioni giunte al nostro giornale per l'impossibilità - questa mattina - ad accedere al sito dell'Inps. Stesse difficoltà tramite l'app dell'ente gestore del sussidio governativo e per il numero verde messo a disposizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tutto bloccato" "Non si accede in nessuna maniera" "Impossibile qualsiasi operazione". Abbiamo provato anche noi tramite app e da computer: dalle 9 alle 10.23 (ultimo tentativo) la schermata era sempre la stessa: Impossibile raggiungere il sito - La pagina web all'indirizzo https://www.inps.it/ potrebbe essere temporaneamente non disponibile oppure è stata permanentemente spostata a un nuovo indirizzo web". Per tranquillizzare i nostri lettori e i cittadini ribadiamo, che sulla base dell'informativa Inps, non è previsto un clic day per accedere ai fondi. Si può presentare la domanda, sito Inps permettendo, anche nei prossimi giorni. (Ri)Pubblichiamo le guide per ottenere il Pin semplificato e chi ha diritto a questo sussidio.