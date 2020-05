Ad Umbertide apre un nuovo supermercato: 450 mq e una linea di prodotti tutta made in Umbria

Inaugurato in Umbria il nuovo punto vendita Carrefour a Umbertide, in provincia di Perugia. Il supermercato intende valorizzare i produttori locali di qualità, grazie alla scelta di un assortimento che si è concentrata su un’attenta selezione di prodotti tutti made in Umbria. Il nuovo supermercato è gestito da due imprenditori storici del comune del perugino Carlo Severi e Daniele Falcini che nel nuovo negozio guidano una squadra di 9 dipendenti, formata per lo più da giovani sotto i 40 anni. Il supermercato è stato inaugurato oggi con una cerimonia del taglio del nastro a cui hanno preso parte Maurizio Nicolello, Direttore Commerciale di Etruria Retail; il sindaco di Umbertide Luca Carizia, i soci Carlo Severi e Daniele Falcini e da tutto lo staff del negozio.

All’interno del punto vendita i prodotti del territorio sono segnalati con il logo ‘Sapori&Valori’, la linea premium di carni, salumi, formaggi e gastronomia che arriva direttamente dalle migliori aziende dell’Umbria.

“Abbiamo fatto la scelta di schierarci dalla parte dei produttori locali e di sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti – spiega Graziano Costantini, Dg di Etruria Retail- Nel nuovo negozio di Umbertide i consumatori potranno trovare il meglio dei prodotti dell’Umbria, scelti per garantire la qualità e la freschezza. In questo modo chi viene a fare la spesa da noi potrà aiutare chi ogni giorno lavora e investe nella crescita di questo splendido territorio, premiando la passione e la qualità dei produttori locali”.