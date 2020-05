"Subito un tavolo per salvare Giostre, Feste e rievocazioni storiche: la crisi si abbatte con su di loro"

Un tavolo di confronto e azioni mirate per le Manifestazioni, Giochi e Rievocazioni storiche che, a causa del coronavirus, rischiano di saltare a livello economico per il blocco sociale che ha portato già molte feste ad annullare gli eventi che da anni sono considerati fondamentali per il turismo e l'economia locale. La proposta porta la firma dei consiglieri del Partito Democratico, Tommaso Bori (capogruppo), Michele Bettarelli, Simona Meloni e Fabio Paparelli, che hanno annunciato in proposito una mozione che intende impegnare la Giunta regionale a “valutare tutte le possibili azioni da mettere in campo allo scopo di fornire loro un sostegno economico e organizzativo, a partire dalla riprogrammazione dei contributi regionali per il 2020”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La legge 16 del 2009 (Disciplina delle manifestazioni storiche) – hanno spiegato Bori, Bettarelli, Meloni e Paparelli - prevede finanziamenti da parte della Regione. Finanziamenti che dovranno essere importanti, in quanto queste realtà si stanno trovando ad affrontare costi fissi, senza poter contare su alcun guadagno. Ecco quindi la necessità dell’intervento pubblico e della pianificazione dettagliata della fase due anche in questo settore. Bisogna far sì che le Rievocazioni tornino ad essere il nostro biglietto da visita in giro per il mondo”.