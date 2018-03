E' umbra la Startup più innovativa del 2018: rivoluzionerà il modo di bere vino

Se nei prossimi anni potrai finalmente bere un buon bicchiere di vino alla giusta temperatura e sempre pronto, senza dover buttare quello che avanza, sarà grazie alla startup tutta umbra Albicchiere, che è volata a Barcellona per presentare il progetto che li ha portati alla vittoria: albicchiere, la piattaforma smart per vino in bag che permette di gustare qualunque vino si voglia in qualsiasi momento.

La finale dell’IoT/WT Innovation World Cup 2018 si è tenuta all’interno del Mobile World Congress di Barcellona, la più grande manifestazione di tecnologia e novità insieme al CES di Las Vegas, dove colossi come Samsung, Sony e gli altri lanciano le prossime novità del mercato Hi-tech ed ha visto partecipare concorrenti da tutto il mondo che hanno avuto la possibilità di presentare le loro soluzioni nelle categorie City, Retail, Transport, Home & Lifestyle, Industrial and Healthcare. Tutto davanti ad una giuria di esperti internazionali che ha giudicato in base al grado di innovazione, usabilità, e commerciabilità.

Giuria che, per la categoria HOME & LIFESTYLE, ha nominato vincitrice la startup italiana albicchiere con la sua piattaforma smart legata ad una bevanda simbolo di tradizione per tutta l’Italia e in particolare per la regione Umbria.Dotata di un dispenser per vino in bag con tecnologia IoT (Internet delle cose), mobile app ed e-commerce dedicato, è stata pensata per migliorare l’esperienza degli utenti riguardo l’acquisto e il consumo di vino.