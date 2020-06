Fallimento Ex Pozzi di Spoleto: “Lavoratori abbandonati al loro destino"

"Comprendiamo e condividiamo la rabbia dei lavoratori della ex Pozzi che oggi dall’Umbria continuano a rammaricarsi ed a protestare contro chi ha fatto poco o nulla per scongiurare un fallimento che adesso vede tanti operai senza occupazione”. A parlare è la Fesica, il sindacato dei lavoratori aderente alla Confsal.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E’ veramente brutto – si legge in una nota stampa della Fesica Confsal - dover constatare come questi lavoratori siano stati abbandonati al loro destino, strumentalizzati dalle precedenti amministrazioni, non sostenuti e difesi da chi poteva fare di più. Siamo arrabbiati come gli tutti quei lavoratori che anche oggi si sono ritrovati davanti i cancelli della fabbrica ed a cui siamo fortemente solidali. In questo momento non sappiamo se qualcosa per rimediare alla situazione attuale degli operai potrà attuarsi, per quanto ci riguarda – sicuramente - un’ulteriore battaglia sindacale per aiutare chi oggi è rimasto senza lavoro è già cominciata”.