Speciale EUmbria - Genitori single e mondo del lavoro: dall’Europa arrivano i corsi di Stronger Families

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

Famiglie monoparentali: questa espressione definisce le famiglie composte da un solo genitore. Una realtà in costante aumento, anche in Umbria: secondo dati ISTAT , nell'ultimo censimento le famiglie composte da un solo genitore più figli risultano essere quasi 40 000, vale a dire circa il 15% dei nuclei familiari totali qui in Umbria. Un fenomeno talmente diffuso al punto da far nascere community on-line specifiche, quali OneParent e GenGle- Genitori sinGle . L'Unione Europea ha deciso di dare una mano anche a questa categoria di persone, puntando a migliorarne i livelli di istruzione e formazione. Ad essere coinvolti sono sia i genitori che i loro datori di lavoro, attraverso piattaforme virtuali come Stronger Families.

Stronger Families è una pagina web fondata con il supporto della Commissione Europea. L'iniziativa si propone innanzitutto di aiutare i genitori single a migliorare le proprie abilità in ambito lavorativo, sul piano sia professionale che attitudinale; inoltre, fornisce ai datori di lavoro competenze utili a capire come lavorare al meglio con i genitori single, per considerarli una risorsa e non un ostacolo. Stronger families coinvolge cinque organizzazioni di supporto a genitori single e datori di lavoro: One Family (Irlanda), One Parent Families (Scozia), Aperio (Repubblica Ceca), Berufundfamilie (Germania) e Intermedia (Italia).

Nella sezione Home-New Horizons, l'utente può consultare i vari corsi di apprendimento disponibili in piattaforma: le sezioni principali sono in lingua inglese, ma i singoli corsi sono in più lingue, tra cui l'italiano, e sono tutti gratuiti. Stronger Families e Intermedia Italia offrono programmi differenziati in base al destinatario di riferimento. Per i genitori è presente un corso diviso in quattro aree principali: ognuna costituisce un modulo a sé, diviso a sua volta in varie unità di apprendimento. Si può scegliere di seguire il corso

completo o uno o più moduli, in base alle proprie esigenze.

Anche i corsi per i datori di lavoro hanno una struttura simile. Ad esempio, nella sezione “New Horizons at work: Employers” troviamo un corso organizzato in sette moduli, con testi, diapositive e video che mostrano come cambiare prospettiva e vedere i genitori single come impiegati creativi e motivati; inoltre, la conciliazione famiglia-lavoro è presentata come un potente strumento di incremento dei profitti.