Speciale EUmbria, Novità per i papà umbri: la proposta Ue, sì a dieci giorni di permesso per il congedo parentale

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

*************************

Il 26 gennaio 2019 è stato raggiunto un importante accordo tra il Consiglio dell’UE ed il Parlamento Europeo. Si tratta della proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita domestica. L’atto punta a coinvolgere non soltanto le figure genitoriali, ma anche i prestatori di assistenza familiare. Se la nuova normativa europea andrà in porto, i padri avranno la possibilità di usufruire di un congedo di paternità di almeno 10 giorni nel periodo della nascita del bambino, e di due mesi di congedo parentale nei primi anni di vita del piccolo, tuttavia non trasferibili da un genitore all’altro.

Il congedo di paternità dovrà essere riconosciuto e retribuito allo stesso livello di quello di maternità, a patto che si siano svolti precedentemente almeno sei mesi di servizio lavorativo. A poterne usufruire non sarà solamente il papà, ma, in alternativa, la figura genitoriale di riferimento diversa dalla mamma. L’importante accordo raggiunto fa parte di una serie di misure tese a concretizzare l’impegno dell’UE alla salvaguardia dei diritti familiari, migliorando l’accesso a congedi e ad un lavoro più flessibile ed incoraggiando uomini e donne a condividere in modo paritario le responsabilità familiari.

In un’Umbria, in continua recessione demografica dal 2009 (dove le nascite sono calate in un decennio del 26%) avere un più ampio respiro nella richiesta di congedi, potrà aiutare le giovani coppie a sentirsi più sicure? Il nuovo accordo punta infatti ad incoraggiare uomini e donne a condividere in modo paritario le responsabilità familiari, migliorando così il fragile equilibrio tra vita e lavoro per i genitori e per tutti coloro che devono assistere dei congiunti.