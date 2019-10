Sovraindebitamento, tra normativa e casi concreti alla luce della legge di riforma

Il 10 ottobre si terrà presso la sala del Consiglio della Provincia di Perugia, in piazza Italia 11, il convegno dal titolo “Quali prospettive per il sovraindebitamento? Normativa e casi concreti alla luce della legge di riforma”, organizzato dalla Camera Civile di Perugia in sinergia con la Legal professional Network.

L'evento, oltre che ai professionisti, è rivolto alla cittadinanza che potrà acquisire informazioni su questa importante opportunità data a soggetti meritevoli quali famiglie, consumatori, piccoli imprenditori e professionisti, di ricostruire una condizione di vita dignitosa, lasciando alle spalle il dramma della incapacità di onorare i propri debiti.

L’avvocato Fabiana Silvestri, segretario della Camera Civile e Gestore della Crisi Occs, promotrice dell'evento, sottolinea “l'importanza di questo strumento, per lungo tempo ignorato, che permette, alla presenza di determinati requisiti, di riemergere dall'abisso del dissesto economico e di riconquistare un ruolo attivo nel consesso economico e sociale del Paese”.

Il convegno si aprirà alle ore 14.45 con i saluti degli avvocati Stefano Tentori Montalto, presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia, Roberto Mastalia presidente della Camera Civile di Perugia.

Alle ore 15 l’apertura dei lavori, moderati dall’avvocato Fabiana Silvestri, con Vincenzo Massimiliano Di Fiore, avvocato e giudice onorario presso il Tribunale di Perugia che parlerà di “Casi pratici L. 3/12”; Rosa Lavanga, avvocata e giudice onorario presso il Tribunale di Perugia su “I rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e le procedure esecutive”; Arianna De Martino, giudice presso il Tribunale di Perugia con “Le criticità della nuova procedura”; Bruna Ronconi, avvocata e consigliere Coa di Perugia su “La deontologia e le responsabilità del professionista nella gestione della crisi”; Cira Di Feo, avvocata, con “Quali prospettive per il sovraindebitamento: normativa interna ed europea a confronto”.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 4 crediti formativi di cui 3 in diritto civile, 1 in deontologia. Le iscrizioni dovranno avvenire tramite il portale Riconosco.