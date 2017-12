Un po' di sollievo per i nostri allevatori: cinque milioni per aiutare le aziende che hanno pagato lo scotto del sisma

Cinque milioni di euro per aiutare gli allevatori che, anche in Umbria, hanno subito i pesanti effetti dei terremoti. I soldi destinati alle aziende zootecniche del cratere del sisma, derivano da economie registrate dal Ministero delle politiche agricole nell’annualità 2017. Il provvedimento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane ed è stato annunciato nel corso di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno.

“E’ senza dubbio una sorpresa positiva ed una buona notizia per gli allevatori che, anche in Umbria, hanno subito danni e disagi a seguito dei terremoti del 2016-2017 – ha commentato l’assessore regionale alle politiche agricole Fernanda Cecchini - Questi ulteriori finanziamenti, che saranno destinati a compensare il mancato reddito del comparto zootecnico, saranno dunque un sostegno per i nostri allevatori che andrà ad aggiungersi alle misure già messe in campo da Ministero e Regioni fin dai primi giorni dell’emergenza post-sisma”. Da una prima stima del Ministero, molto probabilmente i nuovi premi saranno fissati in 75 euro per ciascun capo bovino posseduto, 11 euro per ogni ovino e 5 euro per ogni suino.