Guida Slow Food, assegnati gli oscar ai migliori extravergini dell'Umbria: 17 etichette che sono eccellenza

A 20 anni dalla prima edizione, torna la Guida agli Extravergini a cura di Slow Food Italia. E' il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare una mappa della migliore produzione olivicola 2018. L’obiettivo di Slow Food Italia con questa guida è aiutare il consumatore nella scelta dell’olio migliore davanti agli scaffali del supermercato o della bottega sotto casa.

La Guida agli Extravergini 2019 contempla la premiazione dei 120 migliori oli recensiti nonostante una difficile annata in molte regioni. In Umbria sono 17 le etichette selezionate: 10 come "grande olio" un premio attribuito all’extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchia territorio e cultivar. Sette le aziende umbre premiate con il "Grande Olio Slow" rivolto al riconoscimento delle pratiche agronomiche sostenibili applicate.

Ecco i riconoscimenti dell'Umbria:

AZIENDA OLIO

Grande Olio Castello di Monte Vibiano (Marsciano)- Vubia

Grande Olio Decimi (Passaggio di Bettone)- Emozione

Grande Olio Decimi (Passaggio di Bettona)- Moraiolo

Grande Olio Mannelli (Bettona)-Mosto d’olivo

Grande Olio Castello di Monte Vibiano-Marsciano)-Tremilaolive - Borgiona

Grande Olio Molino il Fattore-(Foligno)-Grand Cru

Grande Olio Viola-(Foligno)-Sincero

Grande Olio Viola-(Foligno)-Colleruita

Grande Olio Slow Giovanni Batta-(Perugia)-Dop Umbria Colli del Trasimeno

Grande Olio Slow Marfuga-(Campello sul Clitunno)-L’Affiorante

Grande Olio Slow Marfuga-Campello sul Clitunno- Trace bio

Grande Olio Slow Villa della Genga-Spoleto-Moraiolo

Grande Olio Slow Villa della Genga-Spoleto-Leccino

Grande Olio Slow Sambuchi-Città di Castello-Vignolo Dop